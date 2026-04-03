Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський, розповів 24 Каналу, що мали місце певні прогалини у правовому регулюванні. Мовиться про мобілізацію жінок.

Що відомо про мобілізацію жінок?

Федір Веніславський зауважив, коли у 2024 році готували законопроєкт, то у цілій низці нормативно-правових актів, законів про військовий обов'язок, військову службу, про мобілізаційну підготовку було передбачено, що жінки в Україні, якщо вони були військовозобов'язаними, можуть бути мобілізованими лише за їхньою добровільною згодою.

Примусової мобілізації жінок, попри те, що вони мають військово-облікову спеціальність, в Україні не відбувається,

– сказав він.

Те, що стосується оголошення у розшук жінок, є певною законодавчою прогалиною.

Важливо! Народний депутат Олександр Федієнко повідомив про понад 50 випадків, коли жінок незаконно поставили на військовий облік або оголосили у розшук. Це, ймовірно, пов'язано із неточностями у роботі реєстру, технологічним збоєм або зловживанням.

Народний депутат Веніславський пояснив, що до повномасштабного вторгнення у 2022 році діяла норма, згідно з якою всі жінки, які є військовозобов'язаними, перебували на військовому обліку.

Після того, як Міністерство оборони України внесло зміни щодо цього, ті жінки, які вже були у реєстрах, не були автоматично виключені звідти.

Тому виникла проблема, що ті, хто раніше був внесений до реєстрів як військовозобов'язаний, є на військовому обліку, навіть якщо за нинішнім законом у них було право не ставати на такий облік. Але мати право не ставати й мати право бути виключеним – це 2 різних моменти,

– зазначив Веніславський.

За його словами, у парламенті зареєстрували низку законодавчих актів, які мають виправити такий недолік.

