Кому потрібно оновлювати дані?

Поліна Кравченко пояснила, що військовозобов'язаними є жінки певних спеціальностей та професій. Йдеться зокрема про:

медичні та фармацевтичні спеціальності (лікарі, фармацевти тощо);

інші професії, що відповідають військово-обліковим спеціальностям зі списку Міноборони.

За законом, ці жінки формально підлягають військовому обліку, однак не можуть бути мобілізовані без добровільної згоди.

Для них також обов'язковим є оновлення даних:

через портал Дія або мобільний застосунок Резерв+;

особисто в ТЦК та СП;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

За словами представниці ТЦК, це робиться для актуалізації адреси, стану здоров'я, роботи.

