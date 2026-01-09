Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальницы группы коммуникаций Кировоградского ОТЦК и СП Полины Кравченко для издания "Гречка".

Кому нужно обновлять данные?

Полина Кравченко объяснила, что военнообязанными являются женщины определенных специальностей и профессий. Речь идет в частности о:

медицинские и фармацевтические специальности (врачи, фармацевты и т.д.);

других профессиях, соответствующих военно-учетным специальностям из списка Минобороны.

По закону, эти женщины формально подлежат воинскому учету, однако не могут быть мобилизованы без добровольного согласия.

Для них также обязательным является обновление данных:

через портал Дія или мобильное приложение Резерв+;

лично в ТЦК и СП;

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По словам представительницы ТЦК, это делается для актуализации адреса, состояния здоровья, работы.

Как цифровизация меняет мобилизацию?