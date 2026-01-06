Теперь в Резерв+ можно узнать, прислал ли ТЦК бумажную повестку по почте, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Что известно о новой функции в Резерв+?
В ведомстве отмечают, что сообщение в Резерв+ не является повесткой. Это лишь информационное оповещение, и его получение или прочтение не заменяет вручения повестки.
Пользователь сам решает, пользоваться ли этой функцией – ее можно включить или выключить в приложении.
В сообщении указаны дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП.
Процедура отправки официальных повесток не изменилась: их и дальше печатают на бумаге и отправляют через Укрпочту.
В Минобороны обещают, что в течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятие с учета, исключение из учета, отмена отсрочки.
Сейчас Резерв+ уже присылает push-уведомления о:
- подаче и снятии с розыска;
- нарушении правил воинского учета и штрафах;
- обновлении Резерв ID;
- обновлении и получении данных;
- получении отсрочки или бронирования;
- получение электронного направления на ВВК.
Напомним, что военнообязанные украинцы должны получить повестку в ТЦК и СП, которую присылают по почте, в течение трех дней.
Если этого не сделать, предусмотрен штраф.
Повестки вручают лично. Если человека нет по адресу, работники почты сообщают его по телефону и оставляют сообщение в почтовом ящике. На получение повестки дают три дня. Если повестка не получена, почта возвращает ее в ТЦК и СП, а лицо фиксируют как "отсутствующее по адресу". Считается, что гражданин был надлежащим образом проинформирован.
Штраф за неполучение повестки составляет от 17 000 до 25 500 гривен.