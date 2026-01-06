Теперь в Резерв+ можно узнать, прислал ли ТЦК бумажную повестку по почте, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Перестанут ли поступать повестки после уплаты штрафа: объяснение Минобороны

Что известно о новой функции в Резерв+?

В ведомстве отмечают, что сообщение в Резерв+ не является повесткой. Это лишь информационное оповещение, и его получение или прочтение не заменяет вручения повестки.

Пользователь сам решает, пользоваться ли этой функцией – ее можно включить или выключить в приложении.

В сообщении указаны дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП.

Процедура отправки официальных повесток не изменилась: их и дальше печатают на бумаге и отправляют через Укрпочту.

В Минобороны обещают, что в течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятие с учета, исключение из учета, отмена отсрочки.

Сейчас Резерв+ уже присылает push-уведомления о:

подаче и снятии с розыска;

нарушении правил воинского учета и штрафах;

обновлении Резерв ID;

обновлении и получении данных;

получении отсрочки или бронирования;

получение электронного направления на ВВК.

Напомним, что военнообязанные украинцы должны получить повестку в ТЦК и СП, которую присылают по почте, в течение трех дней.

Если этого не сделать, предусмотрен штраф.

Повестки вручают лично. Если человека нет по адресу, работники почты сообщают его по телефону и оставляют сообщение в почтовом ящике. На получение повестки дают три дня. Если повестка не получена, почта возвращает ее в ТЦК и СП, а лицо фиксируют как "отсутствующее по адресу". Считается, что гражданин был надлежащим образом проинформирован.

Штраф за неполучение повестки составляет от 17 000 до 25 500 гривен.