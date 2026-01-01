Однако это не отменяет обязанности выполнять требования воинского учета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Будут ли поступать повестки после уплаты штрафа?
В Минобороны говорят, что повестки могут поступать и в дальнейшем.
Если человеку вручили повестку должным образом – лично или по почте – он может считаться надлежащим образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Какие изменения произошли в процессе мобилизации?
Теперь в приложении Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие по повестке. Нужно загрузить Резерв+, перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения. В течение 3 дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление. После этого можно оплатить штраф.
Кроме этого, Правительство обеспечит питание граждан, которые находятся в ТЦК и СП во время мобилизации, за счет государства. Инициатива, поддержана Кабинетом Министров, предусматривает использование Каталога продуктов питания Вооруженных Сил Украины.
Также Минобороны Украины тестирует онлайн-постановку на воинский учет через приложение Резерв+ для мужчин, которые не состоят на учете и которым в 2026 году исполняется 17 лет, и для тех, имеющих 25-59 лет. Тогда как женщины, которые подлежат воинскому учету по специальности, и мужчины в возрасте 18-24 лет пока не могут воспользоваться онлайн-постановкой.