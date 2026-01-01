У Минобороны объяснили, как работает алгоритм уплаты штрафа за неприбытие по повестке, передает 24 Канал.

Как оплатить штраф за неявку по повестке?

Прежде всего, нужно загрузить Резерв+, а дальше действовать по следующей схеме:

перейти в раздел "Штрафы онлайн";

подать заявление о признании нарушения.

В течение 3 дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление.

После этого можно оплатить штраф в размере 8 500 гривен – это половина от полной суммы. На оплату дают 20 дней.

Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полный штраф - 17 000 гривен.

Если же и в течение следующих 20 дней оплату не осуществить, сумма штрафа возрастет до 34 000 гривен.

После уплаты штрафа красная лента исчезает. Обычно весь процесс длится около 4 дней.

Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в Резерв+.

Если подать заявление о признании правонарушения, но не оплатить штраф в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, ареста имущества или транспорта и внесения в Единый реестр должников.

Если штраф за неприбытие по повестке уже оплачен лично в ТЦК и есть квитанция, но нарушение все еще отображается в Резерв+, это означает, что ТЦК не внес информацию в реестр. Повторно признавать нарушение и платить штраф не нужно, квитанцию стоит иметь при себе.

Обратите внимание! Наличие красной ленты без поданного заявления на уплату штрафа не означает передачу дела в исполнительную службу. Однако во время проверки документов полиция может выявить нарушения и доставить лицо в ТЦК для составления протокола.

К слову, уплата штрафа через Резерв+ не является обязательной. Штраф можно оплатить оффлайн, обратившись в ТЦК с заявлением. Резерв+ является лишь дополнительным добровольным сервисом для быстрого решения вопроса.

