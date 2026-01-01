Уплата штрафа не освобождает от повестки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Когда повестка считается врученной?
В Министерстве обороны разъясняют, что врученными считаются повестки, которые были отправлены по почте или вручены лично представителями ТЦК и СП. Каждая такая повестка фиксируется в реестре "Оберіг" с отметкой об отправке или вручении.
Если военнообязанный не явился в определенное время, это не освобождает его от обязанности прибыть в ТЦК – независимо от даты фактического получения повестки. В случае, если человек утверждает, что не знал о повестке, необходимо предоставить подтверждение – например, справку с почты о ее недоставлении. При наличии таких доказательств ТЦК может снять нарушение.
Какая ответственность предусмотрена за игнорирование повестки?
В Минобороны отмечают, что если повестка вручена надлежащим образом, лицо считается предупрежденным об ответственности, предусмотренную административным и уголовным законодательством Украины.
Обратите внимание! Систематическое игнорирование повесток может стать основанием для уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Уплата штрафа за неприбытие по повестке в Резерв+ происходит по тому же алгоритму, что и за несвоевременное обновление данных. Для этого нужно подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн".
В течение трех дней ТЦК рассматривает заявление и направляет постановление. После этого появляется возможность оплатить 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы штрафа. На оплату предоставляется 20 дней. Если в этот срок штраф не оплатить, придется заплатить полную сумму – 17 000 гривен, а еще через 20 дней она удваивается до 34 000 гривен.
После уплаты штрафа в приложении исчезает отметка о нарушении и так называемая "красная лента".
Уплата штрафа не освобождает от обязанности соблюдать требования воинского учета, поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем,
– подчеркивают в Минобороны.
В случае игнорирования штрафа в течение 40 дней дело передается в исполнительную службу, что может привести к аресту счетов, имущества или внесению в реестр должников. Альтернативно штраф можно оплатить и офлайн – непосредственно через ТЦК.
Кто может получить отсрочку от мобилизации?
Отсрочку от мобилизации могут получить лица, которые ухаживают за недееспособными родственниками или те, имеющие инвалидность первой или второй группы. Для освобождения от службы необходимо подтвердить недееспособность родственника через суд или его инвалидность, а также отсутствие других родственников, которые могут обеспечить уход.
Отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные с семейными обстоятельствами, такими как наличие трех и более несовершеннолетних детей или тяжелобольных родственников. Срок отсрочки может отличаться в зависимости от обстоятельств, а изменения могут привести к потере права на отсрочку.