Уплата штрафа не освобождает от повестки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Когда повестка считается врученной?

В Министерстве обороны разъясняют, что врученными считаются повестки, которые были отправлены по почте или вручены лично представителями ТЦК и СП. Каждая такая повестка фиксируется в реестре "Оберіг" с отметкой об отправке или вручении.

Если военнообязанный не явился в определенное время, это не освобождает его от обязанности прибыть в ТЦК – независимо от даты фактического получения повестки. В случае, если человек утверждает, что не знал о повестке, необходимо предоставить подтверждение – например, справку с почты о ее недоставлении. При наличии таких доказательств ТЦК может снять нарушение.

Какая ответственность предусмотрена за игнорирование повестки?

В Минобороны отмечают, что если повестка вручена надлежащим образом, лицо считается предупрежденным об ответственности, предусмотренную административным и уголовным законодательством Украины.

Обратите внимание! Систематическое игнорирование повесток может стать основанием для уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Уплата штрафа за неприбытие по повестке в Резерв+ происходит по тому же алгоритму, что и за несвоевременное обновление данных. Для этого нужно подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн".

В течение трех дней ТЦК рассматривает заявление и направляет постановление. После этого появляется возможность оплатить 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы штрафа. На оплату предоставляется 20 дней. Если в этот срок штраф не оплатить, придется заплатить полную сумму – 17 000 гривен, а еще через 20 дней она удваивается до 34 000 гривен.

После уплаты штрафа в приложении исчезает отметка о нарушении и так называемая "красная лента".

Уплата штрафа не освобождает от обязанности соблюдать требования воинского учета, поэтому повестки могут поступать и в дальнейшем,

– подчеркивают в Минобороны.

В случае игнорирования штрафа в течение 40 дней дело передается в исполнительную службу, что может привести к аресту счетов, имущества или внесению в реестр должников. Альтернативно штраф можно оплатить и офлайн – непосредственно через ТЦК.

