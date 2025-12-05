Однако некоторые из них могут получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал.
Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам?
В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прописан перечень категорий военнообязанных украинцев, которые могут быть освобождены от службы в армии в связи с их семейными обстоятельствами.
В статье 23 этого документа указаны следующие основания для отсрочки:
- если в семье есть трое или более несовершеннолетних детей;
- если в семье ребенок до 18 лет, который имеет инвалидность (любой группы), тяжелобольной ребенок или же ребенок от 18 лет, но с инвалидностью 1 или 2 группы;
- если отец сам воспитывает ребенка или когда мать ребенка служит в ВСУ;
- если отец воспитывает приемного ребенка;
- если в семье есть тяжелобольной родственник, жена или родители, которые имеют инвалидность 1 или 2 группы;
- если в семье есть погибшие или пропавшие в результате боевых действий родственники.
Стоит отметить, что отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком (например, за кем-то из родителей) может быть предоставлена только в случае, если среди родственников нет больше никого, кто бы мог ухаживать за лицом и содержать его.
Отсрочка по уходу за женой с инвалидностью может предоставляться также в случае, если у жены третья группа инвалидности, но только при наличии определенных диагнозов.
Если же говорить о том, на сколько дается отсрочка от армии по семейным обстоятельствам, то в каждом отдельном случае срок может отличаться, как и пакет документов, необходимых для ее оформления.
В то же время при изменении семейных обстоятельств, дающих право на отсрочку от армии, такую отсрочку можно потерять. В частности, это может произойти, если у отца трех и более детей в возрасте до 18 лет есть существенная задолженность по алиментам, подопечный, за которым ухаживали, выздоровел или умер или если дети, которых воспитывал отец-одиночка, достигли совершеннолетия.
Что стоит знать о получении отсрочки от мобилизации?
С 1 ноября 2025 года бумажные справки из ТЦК больше не выдают. Вместо этого единственным действующим подтверждением отсрочки становится электронный военно-учетный документ с QR-кодом в приложении Резерв+.
Этот документ можно загрузить в формате PDF в приложении Резерв+, получить через портал Дія, распечатать самостоятельно или в ТЦК или ЦПАУ, если отсрочка оформлена по новым правилам.
Автоматическое продление отсрочек от мобилизации касается прежде всего лиц с постоянными основаниями (например, бывших военнопленных или членов семей погибших защитников), случаев, когда основание можно подтвердить через государственные реестры (в частности, наличие трех несовершеннолетних детей, рожденных в действующем браке).