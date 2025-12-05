Однак деякі з них можуть отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також З 4 грудня діють нові правила бронювання для підприємств: що змінилося
Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами?
У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прописано перелік категорій військовозобов'язаних українців, які можуть бути звільнені від служби в армії у зв'язку з їхніми сімейними обставинами.
У статті 23 цього документа вказані такі підстави для відстрочки:
- якщо в сім'ї є троє або більше неповнолітніх дітей;
- якщо в сім'ї дитина до 18 років, яка має інвалідність (будь-якої групи), тяжкохвора дитина або ж дитина від 18 років, але з інвалідністю 1 або 2 групи;
- якщо батько сам виховує дитину або коли мати дитини служить у ЗСУ;
- якщо батько виховує прийомну дитину;
- якщо в сім'ї є тяжкохворий родич, дружина або батьки, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
- якщо в сім'ї є загиблі або зниклі внаслідок бойових дій родичі.
Варто зазначити, що відстрочка від мобілізації по догляду за літньою людиною (наприклад, за кимось із батьків) може бути надана тільки в разі, якщо серед родичів немає більше нікого, хто б міг доглядати за особою та утримувати її.
Відстрочка по догляду за дружиною з інвалідністю може надаватися також у випадку, якщо у дружини третя група інвалідності, але тільки за наявності певних діагнозів.
Якщо ж говорити про те, на скільки дається відстрочка від армії за сімейними обставинами, то в кожному окремому випадку термін може відрізнятися, як і пакет документів, необхідних для її оформлення.
Водночас при зміні сімейних обставин, що дають право на відстрочку від армії, таку відстрочку можна втратити. Зокрема, це може статися, якщо у батька трьох і більше дітей віком до 18 років є суттєва заборгованість з аліментів, підопічний, за яким доглядали, одужав або помер або якщо діти, яких виховував батько-одинак, досягли повноліття.
Що варто знати про отримання відстрочки від мобілізації?
З 1 листопада 2025 року паперові довідки з ТЦК більше не видають. Натомість єдиним чинним підтвердженням відстрочки стає електронний військово-обліковий документ із QR-кодом у застосунку Резерв+.
Цей документ можна завантажити у форматі PDF у застосунку Резерв+, отримати через портал Дія, видрукувати самостійно або у ТЦК чи ЦНАП, якщо відстрочку оформлено за новими правилами.
Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації стосується передусім осіб із постійними підставами (наприклад, колишніх військовополонених або членів сімей загиблих захисників), випадків, коли підставу можна підтвердити через державні реєстри (зокрема, наявність трьох неповнолітніх дітей, народжених у чинному шлюбі).