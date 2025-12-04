Як оновили правила бронювання?

З 4 грудня 2025 року набуває чинності новий порядок бронювання працівників, пише 24 Канал з посиланням на Закон України.

Тепер компанії оборонно-промислового комплексу та організації з критично важливим статусом можуть бронювати співробітників без обмежень за кількістю (раніше існував відсотковий ліміт). Таке нововведення дасть змогу компаніям зберігати повний штат, якщо це необхідно для їхньої роботи.

Також нові правила бронювання працівників передбачають можливість брати на роботу військовозобов’язаних, які порушили правила військового обліку. Серед них:

військовозобов’язані, у яких відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи;

ті, хто не перебуває на військовому обліку;

ті, хто не уточнив персональні дані;

військовозобов’язані, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію.

Проте є важливе уточнення – для таких працівників бронь дають на 45 днів від моменту працевлаштування. Таке тимчасове бронювання надається лише один раз на календарний рік.

За цей час заброньовані повинні навести лад у документах. Якщо цього не зробити, то роботодавець на законних підставах зможе звільнити заброньованого через ці 45 днів.

Скористатися новими правилами можуть:

органи державної служби чи місцевого самоврядування;

держоргани Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, Бюро економічної безпеки, ДСНС, судів, інших правових структур;

підприємства, установи і організації, які виконують мобілізаційні завдання;

підприємства, установи і організації, критично важливі для роботи армії чи економіки.

Хто може отримати 100% броні?

У листопаді Міноборони затвердило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій такими, що мають важливе значення для національної економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони. Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

