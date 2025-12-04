Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Що змінилося в оформленні відстрочок?

Суть реформи полягає в тому, що продовження відстрочок відбуватиметься автоматично: система перевірятиме інформацію через електронні реєстри й не вимагатиме додаткових паперів, якщо підстава не змінюється. Це робить процес значно простішим для громадян.

З 1 листопада 2025 року паперові довідки з ТЦК більше не видають. Натомість єдиним чинним підтвердженням відстрочки стає електронний військово-обліковий документ із QR-кодом у застосунку Резерв+.

Цей документ можна:

завантажити у форматі PDF у застосунку Резерв+;

отримати через портал Дія;

роздрукувати самостійно або у ТЦК;

надрукувати у ЦНАП, якщо відстрочку оформлено за новими правилами.

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації стосується передусім:

осіб із постійними підставами (наприклад, для колишніх військовополонених або членів сімей загиблих захисників);

випадків, коли підставу можна підтвердити через державні реєстри (зокрема, наявність трьох неповнолітніх дітей, народжених у чинному шлюбі).

Важливо! У випадках, коли система не знаходить підтвердження підстави (наприклад, після розірвання шлюбу з людиною з інвалідністю), відстрочка не продовжується автоматично. Тоді громадянину доведеться самостійно внести актуальні дані або звернутися по допомогу до ЦНАПу.

Мобілізація в Україні: останні новини