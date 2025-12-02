Зокрема, йдеться про "людський фактор". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Телеграф".

Чи можуть ТЦК затримувати військовозобов'язаних?

За словами Веніславського, службовці мають право оповіщати військовозобов'язаних про необхідність прибуття до ТЦК, якщо мають інформацію про уникання ними військового обліку.

Однак органи ТЦК не уповноважені затримувати осіб за вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення.

Разом з працівниками ТЦК представники поліції мають бути… Але держава в стані війни. Тому, деколи, людський фактор накладає відбиток. І на ці факти комітет, Міноборони, Генштаб завжди чітко реагують, щоб мінімізувати будь-які порушення законодавства,

– зауважив нардеп.

Він також додав, що затримання громадян за наявності підстав – це повноваження Національної поліції.

Що можуть робити ТЦК під час оповіщення?