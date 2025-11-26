Чи можуть ТЦК забрати у них телефон під час мобілізації чи дорогою до навчального центру – повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Євгена Буліменка "РБК-Україна".

Дивіться також ТЦК у цивільному: чи можуть військові проводити оповіщення не за формою

Чи дозволяє закон ТЦК забирати телефони у військовозобов'язаних?

За словами Буліменка, українське законодавство не дозволяє військовим навчальних центрів або співробітникам ТЦК вилучати мобільні телефони у військовослужбовців чи призовників. Право власності є недоторканним і, згідно зі статтею 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Таке ж положення закріплює і стаття 319 Цивільного кодексу, яка визначає, що держава не втручається у здійснення власником права власності, а обмеження можливе лише у випадках, встановлених законом.

Наразі жоден закон не надає військовослужбовцям навчальних центрів ЗСУ чи працівникам ТЦК повноважень вилучати мобільні телефони у громадян. Однак командири мають право регламентувати порядок використання телефонів у військових частинах та навчальних центрах.

Йдеться не про вилучення пристрою, а саме про обмеження часу або місць, де мобільні телефони дозволені.

Які повноваження мають ТЦК: коротко про головне