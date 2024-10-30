Права ТЦК дещо розширилися після початку повномасштабної війни в Україні. Деякі новації були введені з постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 16 травня 2024 року, передає 24 Канал.

Дивіться також Юрист пояснив, чи можна підписати контракт з бажаною бригадою, якщо вже отримав повістку

Які завдання мають ТЦК

Згідно з постановою Кабінету міністрів, основними завданнями цих центрів є:

проведення приписки громадян до призовних дільниць;

організація призову громадян на військову службу;

відбір кандидатів для військової служби за контрактом;

участь у відборі для служби в резерві Збройних Сил;

підготовка до мобілізації людських і транспортних ресурсів в особливий період;

організація соціального та правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил, ветеранів війни та служби, пенсіонерів з-поміж військовослужбовців, а також їхніх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

виконання інших завдань з питань оборони відповідно до законодавства.

Крім цього, ТЦК та СП інформують громадян України про їхні права та обов’язки під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову на військову службу та проходження зборів.

Центральне управління та регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України ж інформують громадян під час призову на військову службу та проходження зборів.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки також мають право перевіряти документи військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років під час мобілізації (окрім цільової).

Відповідно до нового положення, центрам дозволяється проводити фото- та відеофіксацію процесу перевірки документів і використовувати спеціальні технічні засоби для доступу до Реєстру (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів України, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у них на військовому обліку).

Цей пункт набрав чинності з 18 липня 2024 року.

Чи можуть ТЦК дати відстрочку або надіслати повістку поштою

ТЦК та СП не можуть дати відстрочку, але мають право оформляти її для військовозобов’язаних та резервістів і перевіряти підстави для надання. Вони також ведуть спеціальний облік військовозобов’язаних.

Крім того, ТЦК сприяють проведенню контрольних медичних оглядів для тих громадян, яких районні чи міські комісії визнали тимчасово або повністю непридатними до служби, а також для тих, хто не погоджується з висновками медичної комісії.

Також ТЦК беруть участь в організації роботи районних та міських призовних комісій, готують матеріали для розгляду комісіями щодо направлення громадян на базову військову службу або службу в резерві, а також у питаннях щодо відстрочки або звільнення від військової служби.

ТЦК та СП мають повноваження надсилати під час мобілізації вимоги про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаними, резервістами в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованими листами з повідомленням про вручення за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) (у разі отримання письмової відповіді від органів Національної поліції про неможливість здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Якщо особа не з’явилася до центру після отримання повістки, наступним кроком стає надсилання "вимоги" як попередження перед зверненням до суду для обмеження права на керування транспортом.

Варто зазначити, що ТЦК мають право звертатися до суду з проханням про тимчасове обмеження права на керування транспортними засобами під час мобілізації для осіб, які ухиляються від виконання своїх обов’язків.