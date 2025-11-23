Про це пише 24 Канал із посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

Дивіться також Це не "рейди" у прямому сенсі: хто ухвалює рішення, де працюватимуть центри оповіщення ТЦК

Що військові кажуть про представників ТЦК у цивільному одязі?

Військовослужбовці спростували повідомлення з соцмереж про те, що представники ТЦК та СП проводять оповіщення громадян у цивільному одязі.

Наголошуємо: оповіщення здійснюють виключно чинні військовослужбовці. Під час виконання службових обов’язків вони перебувають у військовій формі одягу з відповідними знаками розрізнення, згідно з наказом Міністерства оборони України,

– запевнили в ТЦК.

До складу груп оповіщення можуть входити також представники Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби. Усі члени групи, за словами військових, мають при собі службові посвідчення встановленого зразка.

У повідомленні нагадали, що з 1 вересня всі групи оповіщення зобов’язані використовувати бодікамери, які безперервно фіксують процес оповіщення громадян. Записи зберігаються протягом 30 днів на захищеному сервері, їх заборонено видаляти або змінювати. Матеріали з камер можуть бути використані під час розгляду конфліктних ситуацій.

Останні новини про мобілізацію: що відомо?