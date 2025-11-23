Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.
Что военные говорят о представителях ТЦК в гражданской одежде?
Военнослужащие опровергли сообщения из соцсетей о том, что представители ТЦК и СП проводят оповещение граждан в гражданской одежде.
Подчеркиваем: оповещение осуществляют исключительно действующие военнослужащие. Во время выполнения служебных обязанностей они находятся в военной форме одежды с соответствующими знаками различия, согласно приказу Министерства обороны Украины,
– заверили в ТЦК.
В состав групп оповещения могут входить также представители Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы. Все члены группы, по словам военных, имеют при себе служебные удостоверения установленного образца.
В сообщении напомнили, что с 1 сентября все группы оповещения обязаны использовать бодикамеры, которые непрерывно фиксируют процесс оповещения граждан. Записи хранятся в течение 30 дней на защищенном сервере, их запрещено удалять или изменять. Материалы с камер могут быть использованы при рассмотрении конфликтных ситуаций.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что проверкой документов у военнообязанных имеют право заниматься исключительно правоохранительные органы.
По его словам, воинские части и военнослужащие не имеют права проверять документы и участвовать в ограничении прав и свобод гражданина Украины.
К слову, представитель Полтавского областного ТЦК и СП отметил, что в армии Украины существует большой дефицит людей как на боевых, так и на тыловых должностях, что влияет на способность удерживать линию обороны.
Территориальные центры комплектования не действуют сами по себе, а получают задание, сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту.