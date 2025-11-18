Если работники ТЦК обнаруживают отсутствие документов или разыскиваемое лицо, применяют только административные меры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Главкому".

Как работники ТЦК выбирают локацию для оповещения?

Областной ТЦК непосредственно мобилизацию не ведет – он выполняет роль координационного центра. Спикер отмечает, что работники ТЦК только организуют работу подразделений, отслеживают выполнение задач и распределяют нагрузку между районами. Если какой-то ТЦК работает эффективнее, то его опыт распространяется и на другие подразделения.

По словам Истомина, решение о том, где будут работать группы оповещения ТЦК, принимает начальник районного или городского центра. Именно он составляет список предприятий и учреждений на территории и определяет, какие места на этот раз нужно проверить. Если оказывается, что человек находится в розыске, то его доставляют в ТЦК для составления протокола об административном нарушении.

Это не уголовный розыск, как некоторые думают, а административная процедура,

– отмечает спикер.

Истомин объясняет, что это не "рейды" в том смысле, который вкладывают в это слово гражданские. Областные и районные ТЦК и СП работают по плану и вместе с полицией проверяют наличие военно-учетных документов. Для каждой группы определяют маршрут и задачи. Поэтому никто не выбирает место проверки "назло" – все происходит по плану, а объекты проверяются по очереди. Представитель говорит, что если с какой-то локации пользы нет, ее просто исключают из маршрута, чтобы экономить ресурсы.

Кто определяет план для ТЦК?