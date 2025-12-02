В частности, речь идет о "человеческом факторе". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
Могут ли ТЦК задерживать военнообязанных?
По словам Вениславского, служащие имеют право оповещать военнообязанных о необходимости прибытия в ТЦК, если имеют информацию об избежании ими воинского учета.
Однако органы ТЦК не уполномочены задерживать лиц за совершение административного или уголовного правонарушения.
Вместе с работниками ТЦК представители полиции должны быть... Но государство в состоянии войны. Поэтому, порой, человеческий фактор накладывает отпечаток. И на эти факты комитет, Минобороны, Генштаб всегда четко реагируют, чтобы минимизировать любые нарушения законодательства,
– отметил нардеп.
Он также добавил, что задержание граждан при наличии оснований – это полномочия Национальной полиции.
Что могут делать ТЦК во время оповещения?
Работники ТЦК имеют право использовать гражданские авто для оповещения военнообязанных.
Во время выполнения служебных обязанностей они находятся в военной форме с соответствующими знаками различия и используют бодикамеры для фиксации процесса.
Кроме того, законодательство не позволяет изымать мобильные телефоны во время мобилизации или по дороге в учебный центр.