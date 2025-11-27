Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало в коментарі виданню ТСН.ua.

Чи можуть ТЦК затримувати людей, користуючись цивільними авто?

Як пояснила адвокатка прямої заборони на використання цивільних авто працівниками ТЦК і СП немає. Однак якою б не була автівка, службовці не мають законного права затримувати і доставляти громадян до ТЦК. Вони лише здійснюють оповіщення та проводять мобілізаційний процес, а от адміністративними затриманнями займається поліція та лише якщо на це є підстави.

Поліція при виконанні своїх повноважень в тому числі із адміністративного затримання військовозобов'язаних використовують виключно службове авто,

– зазначила Марина Бекало.

Правозахисниця додала, що у випадках, коли ТЦК затримують людей, їхні дії можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі або викрадення людини й мати кримінальні наслідки.

Що ще заборонено робити військовослужбовцям ТЦК під час мобілізаційної роботи?