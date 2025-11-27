Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало в коментарі виданню ТСН.ua.
Дивіться також Чи може настати кримінальна відповідальність за ігнорування повістки поштою: пояснення юристів
Чи можуть ТЦК затримувати людей, користуючись цивільними авто?
Як пояснила адвокатка прямої заборони на використання цивільних авто працівниками ТЦК і СП немає. Однак якою б не була автівка, службовці не мають законного права затримувати і доставляти громадян до ТЦК. Вони лише здійснюють оповіщення та проводять мобілізаційний процес, а от адміністративними затриманнями займається поліція та лише якщо на це є підстави.
Поліція при виконанні своїх повноважень в тому числі із адміністративного затримання військовозобов'язаних використовують виключно службове авто,
– зазначила Марина Бекало.
Правозахисниця додала, що у випадках, коли ТЦК затримують людей, їхні дії можуть кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі або викрадення людини й мати кримінальні наслідки.
Що ще заборонено робити військовослужбовцям ТЦК під час мобілізаційної роботи?
Українське законодавство не дозволяє ТЦК чи військовим навчальних центрів вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних чи призовників. Правила можуть лише обмежувати користування телефонами.
Крім того, військовослужбовці не мають права перевіряти в цивільних документи. Ці обов'язки виконують лише працівники Національної поліції, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.