Як коментує Зеленський нібито слова Путіна про успіх України?

Гарант підкреслив, що Путіну ніхто не вірить.

Я не знаю, що він сказав президенту Трампу. Може, він і казав такі слова. Але віри в ці слова – нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив у Бахмуті, Вовчанську, в Часовому Яру. Те, що він робить в Покровську зараз. То нехай такий успіх вони в себе в Росії будують,

– висловився Зеленський.

Про що йдеться?

Дональд Трамп, розповідаючи про свою розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським, зробив дивну заяву.

Росія хоче бачити Україну успішною. Це може прозвучати трохи дивно. Але Путін був дуже щедрим і щирим у своїх почуттях щодо успіху України. Зокрема, в енергетиці, у продажу енергоресурсів за низьку ціну,

– сказав Трамп.

У розмові з американськими журналістами Зеленський наголосив: це спроба вплинути на позицію президента США та послабити санкційний тиск на Росію.