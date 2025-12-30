Про це глава держави зазначив у інтерв'ю телеканалу Fox News, пише 24 Канал.

Як Зеленський прокоментував заяву Путіна?

За словами Володимира Зеленського, заяви Путіна про нібито побажання "успіху Україні", адресовані Дональду Трампу, є спробою вплинути на позицію президента США та послабити санкційний тиск на Росію.

Я не довіряю росіянам. Я не довіряю Путіну, і він не хоче успіху для України. Вірю, що він може сказати такі слова президенту Трампу, але це брехня. Він не хоче, щоб Трамп чинив на нього ще більший тиск санкціями,

– сказав Зеленський.

Лідер України скептично відреагував на заяви Путіна про допомогу у відбудові України, зокрема шляхом постачання "дешевої електроенергії". Зеленський наголосив, що Україна заплатила за свободу життями своїх громадян, тому не потребує енергетичних "подарунків" від агресора, а вимагає фінансової відповідальності за зруйноване.

Також президент зазначив, що ці слова російського диктатора адресовані насамперед Трампу і є спробою налагодити з ним комунікацію.

