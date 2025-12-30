Про це глава держави зазначив у інтерв'ю телеканалу Fox News, пише 24 Канал.
Дивіться також Зеленський пояснив, чому не можна просто вийти з Донбасу і навіщо потрібен референдум
Як Зеленський прокоментував заяву Путіна?
За словами Володимира Зеленського, заяви Путіна про нібито побажання "успіху Україні", адресовані Дональду Трампу, є спробою вплинути на позицію президента США та послабити санкційний тиск на Росію.
Я не довіряю росіянам. Я не довіряю Путіну, і він не хоче успіху для України. Вірю, що він може сказати такі слова президенту Трампу, але це брехня. Він не хоче, щоб Трамп чинив на нього ще більший тиск санкціями,
– сказав Зеленський.
Лідер України скептично відреагував на заяви Путіна про допомогу у відбудові України, зокрема шляхом постачання "дешевої електроенергії". Зеленський наголосив, що Україна заплатила за свободу життями своїх громадян, тому не потребує енергетичних "подарунків" від агресора, а вимагає фінансової відповідальності за зруйноване.
Також президент зазначив, що ці слова російського диктатора адресовані насамперед Трампу і є спробою налагодити з ним комунікацію.
Що відомо про розмову Трампа та Путіна?
Президент США Дональд Трамп 28 грудня провів розмову з Володимиром Путіним. Вона тривала годину та 15 хвилин.
Після розмови Трамп заявив, що Росія хоче бачити Україну успішною, а сам Путін був дуже щедрим та щирим у своїх почуттях щодо "процвітання України".
Лідер США наголосив, що під час розмови був дуже цікавий обмін думками з Путіним, мовляв, очільник Кремля прагне тристоронньої зустрічі. Окрім цього, президент США вважає, що Вашингтону потрібно співпрацювати з Росією.
Водночас Путін не погодився на припинення вогню задля проведення референдуму в Україні й Трамп зазначив, що нібито розуміє його позицію.