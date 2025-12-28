Зазначається, що контакт ініціював американський лідер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна?

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, Путін і Трамп нібито дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що тимчасове перемир'я призведе лише до затягування війни в Україні. Окрім цього, президент США визнав, що ця ситуація виявилася для нього найважчою, порівняно з іншими війнами.

Тоді як Путін погодився з пропозицією Трампа продовжити роботу з врегулювання війни в рамках робочих груп, що наразі створюються. Він зазначив, що про параметри робочих груп щодо України стане відомо на початку січня.

Трамп заявив про необхідність якнайшвидше завершити війну. Сторони домовилися ще раз поговорити телефоном за підсумками зустрічі президента США з Володимиром Зеленським.

Американський лідер також буцімто уважно вислухав російські оцінки перспектив виходу на домовленості та заявив про виняткові перспективи економічного співробітництва США з Росією у разі завершення війни в Україні.

Однак Кремль знову висунув свої неприпустимі вимоги. Путін закликав Київ "не зволікаючи" прийняти рішення щодо Донбасу з урахуванням ситуації, що складається на фронті. Наостанок сторони обмінялися новорічними привітаннями та побажали щастя народам Росії та США.

