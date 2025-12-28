Американці висловлюють свою підтримку Україні та Володимиру Зеленському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Як виглядає акція на підтримку України у Маямі?
Десятки американців з прапорами США та України зібралися на мосту до острова Палм-Біч у Маямі. Він веде до резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Американці висловлюють свою підтримку президенту Зеленському та Україні. Незабаром до Мар-а-Лаго повинен прибути президент України.
Акція на підтримку України біля Мар-а-Лаго: дивіться відео
Мітинг триває з 18:00 за київським часом і триватиме до 23:00 – 00:00. Активісти Української асоціації Флориди закликають адміністрацію Трампа підписати Договір про взаємну оборону з Україною, який надасть гарантії безпеки та відкриє військові, технологічні та економічні переваги для обох країн. Також вони вимагають від Росії повернути 20 тисяч викрадених українських дітей.
До слова: початок зустрічі президентів України та США запланований на 20:00 за Києвом.
Чого очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського?
За словами Зеленського, у США він обговорить гарантії безпеки для України не лише від Вашингтона, а й від Європи. Також лідери говоритимуть про військовий вимір і план добробуту – план відновлення.
Також президент України хоче узгодити подальші спільні кроки, щоб план реально запрацював. Після цього США проговорять все це з росіянами й українська сторона отримає зворотний зв'язок.
Європа непублічно сподівається на позитивний результат зустрічі Зеленського і Трампа, проте готується до різних варіантів розвитку подій. Один із представників НАТО зазначив, що сценарії з низьким рівнем ризику у спілкуванні з Трампом майже не існують.