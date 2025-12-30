Детали передает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Как комментирует Зеленский якобы слова Путина об успехе Украины?

Гарант подчеркнул, что Путину никто не верит.

Я не знаю, что он сказал президенту Трампу. Может, он и говорил такие слова. Но веры в эти слова – ноль. Если успехом называется то, что он сделал в Бахмуте, Волчанске, в Часовом Яру. То, что он делает в Покровске сейчас. То пусть такой успех они у себя в России строят,

– высказался Зеленский.

О чем идет речь?

Дональд Трамп, рассказывая о своем разговоре с Путиным перед встречей с Зеленским, сделал странное заявление.

Россия хочет видеть Украину успешной. Это может прозвучать немного странно. Но Путин был очень щедрым и искренним в своих чувствах относительно успеха Украины. В частности, в энергетике, в продаже энергоресурсов за низкую цену,

– сказал Трамп.

В разговоре с американскими журналистами Зеленский подчеркнул: это попытка повлиять на позицию президента США и ослабить санкционное давление на Россию.