Однак повернення листа не завжди передбачає кримінальну відповідальність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь юристів Юрія Айвазяна та Владислава Дерія на порталі "ЮРИСТИ.UA".

Що варто знати про вручення повісток поштою?

За словами юристів, повернення рекомендованого листа не є підставою для кримінального звинувачення. Перспективи таких справ залишаються невизначеними, оскільки ключовим фактором є доведення умислу ухилення.

Отримати лист військовозобов'язаному можуть завадити цілком об’єктивні обставини: відпустка, перебування на стаціонарному лікуванні, перебування поза межами дому чи інші. За таких умов немає підтвердженого наміру уникнути виконання обов'язку, тож військовозобов'язаний не може понести кримінальну відповідальність.

Юристи підкреслюють, що кримінальна стаття може застосовуватися лише тоді, коли слідство доведе усвідомлене небажання виконати вимоги законодавства. Якщо умисел неможливо довести або його немає, підстави відсутні.

За умов, що оператор поштового зв'язку не повідомив отримувача про повістку або військовозобов'язаний має поважні причини для неявки, кримінальне провадження має бути закрите, оскільки такі обставини прямо свідчать про відсутність складу злочину.

Надсилання повісток поштою: коротко про головне