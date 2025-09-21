Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".
Як відправляють повістки поштою?
Кабінет Міністрів України постановою від 30 липня 2025 року №916 уточнив порядок вручення повісток військовозобов’язаним та резервістам під час мобілізації.
Відповідно до нових правил, після проходження медичного огляду та, за потреби, професійно-психологічного відбору, повістка про призов і відправлення до місця служби повинна вручатися особисто під підпис. Якщо ж це неможливо, ТЦК мають надсилати документ поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Повістка має містити:
- назву документа – "Повістка";
- персональні дані отримувача (прізвище, ім'я, по батькові, адреса реєстрації);
- мету виклику – наприклад, медичний огляд (проходження військово-лікарської комісії), уточнення даних, призов на військову службу тощо;
- дату, час і місце виклику;
- печатку та підпис відповідальної особи.
Важливо! Повістка, надіслана поштою, має таку ж юридичну силу, як і вручена особисто. Однак необхідно переконатися, що вона правильно заповнена: обов'язково повинні бути печатка, підпис керівника ТЦК, а також інші реквізити відповідно до вимог чинного законодавства.
Повістки можуть надсилатися поштою у разі, якщо їх неможливо вручити особисто, наприклад через відсутність особи за місцем проживання або з інших причин. Також такий спосіб вручення полегшує роботу ТЦК під час масштабної мобілізації, забезпечуючи охоплення великої кількості громадян.
В Україні триває загальна мобілізація: останні новини
В Україні офіційно запустили процедуру, яка дозволяє брати на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Для укладання контракту потрібно пройти військово-лікарську комісію, отримати висновок про придатність і згоду від командира військової частини.
У застосунку Резерв+ з'явиться новий тип відстрочок від мобілізації. Оформити онлайн її зможуть батьки дітей з інвалідністю будь-якого віку.
З нового року в Україні підвищать поріг зарплати для бронювання працівників. У бюджеті заплановане зростання "мінімалки", а отже для бронювання потрібно буде мати зарплату не менше 21 617,5 гривень на місяць.