Нові вимоги до зарплати?

Такі зміни передбачено у проєкті державного бюджету на 2026 рік, який уряд подав до Верховної Ради, передає 24 Канал.

Дивіться також В оборонному комітеті ВР поділились інсайдом, що може змінитись у мобілізаційних виплатах

Наразі постановою Кабміну №76 встановлено, що для бронювання критично важливим підприємством працівник має отримувати не менше 2,5 розміру мінімальної зарплати. У 2025 році мінімальна зарплата становила 8 тисяч гривень, тож мінімальний поріг для бронювання був 20 тисяч гривень на місяць.

Якою повинна бути зарплата для бронювання?

У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано підвищення мінімальної зарплати на 9% – до 8 647 гривень. Відповідно, для бронювання працівників із нового року підприємствам доведеться орієнтуватися на нову планку – не менше 21 617,5 гривень на місяць.

Варто знати. Підвищення "мінімалки" автоматично потягне за собою й зростання єдиного соціального внеску для ФОПів. Сьогодні ЄСВ становить щонайменше 1 760 гривень (22% від мінімальної зарплати), а після ухвалення бюджету у запропонованій редакції він зросте до 1 902,34 гривень (на 142,34 гривень більше).

Що цьому передувало?