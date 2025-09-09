Нові умови бронювання?
Відповідну постанову №1106 прийняли 8 вересня 2025 року, пише 24 Канал. Згідно з документом, 100% працівників критично важливих підприємств у зонах активних бойових дій можуть бути заброньовані, якщо на цих територіях функціонують державні електронні ресурси.
Перелік компаній розширили?
Також уряд розширив перелік компаній, які мають право бронювати співробітників. До нього включили підприємства, що виконують державні контракти на виробництво:
- безпілотних авіаційних комплексів, дронів та роботизованих систем;
- військової та спеціальної техніки;
- боєприпасів і комплектуючих;
- інших товарів оборонного призначення для державних замовників у сфері оборони.
Важливо! У Мінекономіки підкреслили, що це рішення дозволить зберегти близько 2,25 мільярди гривень ВВП та податкових надходжень щороку.
Останні новини щодо бронювання?
- У серпні уряд збільшив обсяг бронювання для критично важливих підприємств біля фронту з 50% до 100%. Відповідний механізм уже працює через Дію.
- До слова, у застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплачувати штраф за неуточнення даних вчасно. Він тепер дозволяє оплачувати штрафи за 9 видів порушень правил військового обліку, включаючи неявку за повісткою.
- У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати право на відстрочку від мобілізації студентам, яким виповнилося 25 років.