Новые условия бронирования?

Соответствующее постановление №1106 приняли 8 сентября 2025 года, пишет 24 Канал. Согласно документу, 100% работников критически важных предприятий в зонах активных боевых действий могут быть забронированы, если на этих территориях функционируют государственные электронные ресурсы.

Перечень компаний расширили?

Также правительство расширило перечень компаний, которые имеют право бронировать сотрудников. В него включили предприятия, выполняющие государственные контракты на производство:

  • беспилотных авиационных комплексов, дронов и роботизированных систем;
  • военной и специальной техники;
  • боеприпасов и комплектующих;
  • других товаров оборонного назначения для государственных заказчиков в сфере обороны.

Важно! В Минэкономики подчеркнули, что это решение позволит сохранить около 2,25 миллиардов гривен ВВП и налоговых поступлений ежегодно.

Последние новости по бронированию?

  • В августе правительство увеличило объем бронирования для критически важных предприятий у фронта с 50% до 100%. Соответствующий механизм уже работает через Дию.
  • К слову, в приложении Резерв+ появилась возможность платить штраф за неуточнение данных вовремя. Он теперь позволяет оплачивать штрафы за 9 видов нарушений правил воинского учета, включая неявку по повестке.
  • В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает отменить право на отсрочку от мобилизации студентам, которым исполнилось 25 лет.