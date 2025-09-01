Этот законопроект является альтернативным правительственному варианту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект 13634-1 и Судебно-юридическую газету.

Какие новые правила предоставления отсрочки предлагает депутат?

В своем законопроекте он предлагает установить, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения 25 лет, и которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования

докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты.

Отсрочка будет действовать только для тех, кто впервые получает высший уровень образования, а не поступает повторно на такой же или ниже. Право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые учатся в пределах официально установленного срока своей образовательной программы. Если из-за академотпуска или отчисления обучение затянется, право будет потеряно.

Кроме студентов, отсрочку также предлагают предоставить работникам образования, если они относятся к таким категориям:

научные работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень,

научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования,

педагогические работники учреждений высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

По словам Грищука, правительственный законопроект №13634 не учел вопрос отсрочки для педагогических работников высших учебных заведений, категория которых была расширена Законом от 6 июня 2024 года № 3791-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки научной работы в учреждениях высшего образования".

Роман Грищук объяснил, что действующее законодательство гарантирует право на отсрочку от мобилизации для студентов профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, аспирантов, докторантов, а также научно-педагогических работников с ученой степенью, которые учатся или работают по дневной или дуальной форме.

Впрочем, по его словам, практика показала и другую сторону – немало мужчин призывного возраста повторно поступают в учебные заведения, получая уровень образования, который не превышает ранее полученный. Это привело к резкому увеличению количества студентов старше 25 лет: только за полгода их стало более 17 тысяч в профтехобразовании и более 75 тысяч в колледжах.

Чтобы закрыть эти пробелы, Кабмин зарегистрировал законопроекты №13193 и №13634, которые уточняют условия предоставления отсрочки. Речь идет, в частности, о том, что право на отсрочку должны получить и педагоги высших учебных заведений, независимо от ученой степени. Сейчас же отсрочка распространяется только на научных и научно-педагогических работников с научной степенью, а также на преподавателей учреждений среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования.

Кроме того, одним из важных направлений трансформации высшего образования является разграничение учебной и научной работы в учреждениях высшего образования, что имеет целью привлечение специалистов с практическим опытом работы на должности педагогических работников за счет увеличения их учебной составляющей в пределах рабочего времени.

Действующей редакцией Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не охвачены педагогические и научно-педагогические работники высших учебных заведений, осуществляющие преподавательскую деятельность без ученой степени, что создает угрозу невыполнения мобилизационной задачи по обеспечению в условиях военного положения государственных гарантий в сфере образования для удовлетворения потребностей национальной экономики, военных формирований и населения.

Согласно Докладу о качестве высшего образования в Украине, его соответствие задачам устойчивого инновационного развития общества в 2024 году, подготовленной Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования, в ЕГЭБО содержатся сведения о 93 750 человек, осуществляющих преподавательскую деятельность в учреждениях высшего образования по основному месту работы, из которых 39 492 – мужчины.

При этом 91,2% из них уже имеют научную степень и, соответственно, охвачены действующей нормой закона.

"Таким образом, расширение категорий предоставления отсрочки педагогическим и научно-педагогическим работникам высших учебных заведений независимо от наличия ученой степени не приведет к существенному сокращению мобилизационного потенциала государства, но будет способствовать привлечению специалистов-практиков к преподавательской деятельности в учреждениях высшего образования, сохранить кадровый потенциал и обеспечить непрерывность образовательного процесса" – подытожил инициатор законопроекта.

