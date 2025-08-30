Как изменится формат обучения школьников в школах с 1 сентября?

С 1 сентября начнется внедрение проекта "Школа офлайн", пишет 24 Канал со ссылкой на Минобразования.

В частности, стоит отметить следующие изменения:

наполненность дистанционного класса с 1 сентября 2025 года должна составлять как минимум 20 учеников (школьники, которые учатся по семейной или экстернатной формам, в это число не зачисляются, также указанное количество может варьироваться, в частности, через индивидуальные обстоятельства, такие как статус населенного пункта, где находится школа);

Важно! В июле 2025 года МОН отменило приказ №1112 благодаря этому открыть класс такого типа можно сейчас при наличии только 5 учеников.

ученики, которые находятся за рубежом, смогут учиться по дистанционной, экстернатной или семейной формами обучения (именно для этих учеников будут доступны классы с украиноведческим компонентом с нагрузкой 5 – 8 часов в неделю);

на ВОТ ученики смогут заниматься индивидуально в вечернее время.

Также Оксен Лисовой сообщил, что с 1 сентября ученики с 5 по 11 класс смогут бесплатно питаться. Изменения будут действовать только для учебных заведений на прифронтовой территории.

Обратите внимание! Параллельное обучение ученика за рубежом и в Украине по полной программе не допускается.

Что известно о проекте "Школа офлайн"? Правительство внедряет проект "Школа офлайн". Благодаря ему хотят вернуть к обучению офлайн учеников в относительно безопасных регионах. Нужно отметить, что для этого учебное заведение должно быть подготовлено, в частности, оборудовано укрытиями. Также благодаря этому проекту хотят помочь ученикам на ВОТ и за рубежом получить украинское образование.

Как вырастут выплаты учителей?

С 1 сентября вырастет специальная доплата для учителей за неблагоприятные условия. По состоянию на август она составляет 1 300 гривен (до уплаты налогов). Однако уже с сентября, эта выплата составит 2 600 гривен, после налогообложения – 2 000 гривен.

Какие школы перестанут финансировать с 1 сентября? Издание hromadske утверждает, что с 1 сентября будет прекращено государственное финансирование школ в которых учится менее 45 учеников. Исключением являются начальные школы, специальные и учебно-реабилитационные центры. В Минобразования отметили, что причиной для принятия такого решения стала чрезвычайно большая стоимость содержания учащихся в этих учебных заведениях.

Рост стипендий с 1 сентября

С 1 сентября будут увеличены президентские стипендии, сообщает премьер-министр Юлия Свириденко. Эти выплаты достигнут:

для учеников профессионально-технических заведений – 6 320 гривен;

студентов колледжей и техникумов – 7 600 гривен;

студентов высших учебных заведений – 10 000 гривен;

аспирантов – 23 700 гривен.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента – 10 000 гривен в год. Количество стипендий увеличиваем до 400.

Кроме того, для студентов высших учебных заведений введут обязательную базовую общевойсковую подготовку (БОВП), отмечает Минобороны. Ее будут преподавать на 2 курсе. Рассчитано, что эта подготовка продлится 300 академических часов:

теория – 90 часов;

практика – 210 часов.

БОВП должны изучать как мужчины, так и женщины. Однако именно практический курс является обязательным только для мужчин, которые считаются годными к военной службе по состоянию здоровья.

После прохождения этой подготовки студенты должны:

принять военную присягу;

получить специальный сертификат и определенную военно-учетную специальность.

Пенсии по инвалидности осенью

В сентябре не планируется увеличение выплат по инвалидности. Такая пенсия и в дальнейшем будет зависеть от совокупности факторов, отмечает Пенсионный фонд, в частности:

обстоятельств приобретения инвалидности;

возраста, когда лицо приобрело инвалидность;

количества стажа и тому подобное.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– отмечает ПФУ.

Также не стоит забывать о соотношении выплат по инвалидности и возрастных, сейчас оно такое:

люди с инвалидностью I группы могут претендовать на 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

В то же время выплата по инвалидности не может быть меньше чем:

3 232 гривны – для лиц с инвалидностью I группы;

2 520 гривен – для лиц, которые не работают и имеют инвалидность II или III группы;

2 093 гривны – для лиц, которые работают и имеют инвалидность II или III группы.

Обратите внимание! В Украине установлен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 2 361 гривна. Соответственно, выплата по инвалидности не может быть меньше этого значения.

Для кого вырастут пенсии в сентябре?

В сентябре проведение индексации или перерасчета пенсий не запланировано. Однако увеличение выплат все же произойдет. Его почувствуют:

пенсионеры старше 70 лет;

которые имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;

а также получают выплату по возрасту.

Размер этой доплаты в сентябре 2025 такой:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно доплата составляет 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

тем, кто достиг 80 лет – 570 гривен.

Важно! Такая доплата начисляется автоматически. За первый месяц она предоставляется лишь частично – из расчета, к количеству дней, когда пенсионер достигает определенной возрастной границы.

Тарифы на коммуналку для населения с 1 сентября

Электроэнергия

Для населения и в дальнейшем будет действовать тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. Часть украинцев может платить меньше. Речь идет о владельцах счетчиков на несколько зон.

В частности, для тех, у кого двухзонное устройство тарифы следующие:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

А вот тарифы по трехзонному счетчику в сентябре будут такие:

в момент пиковой нагрузки – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час;

полупиковой – с 7:00 – 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Правительство продлило действие ПСО до октября 2025 года. То есть тариф на электроэнергию не изменится до этого времени, отметил Денис Шмыгаль.

Газоснабжение

Тариф на газ будет оставаться без изменений в сентябре 2025 года. ППН (поставщик последней надежды) – компания "Нафтогаз" и в дальнейшем будет сохранять цену 7,96 гривны за кубометр. У других регуляторов тариф будет от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Важно! Доставка газа оплачивается отдельно.

Водоснабжение и водоотведение

НКРЭКУ не планирует повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. Однако эти платежи все же могут увеличиться. Ведь местные власти имеют право, при определенных обстоятельствах, корректировать такие тарифы.

Заметьте! Тарифы на водоснабжение и водоотвод определяется каждым регулятором отдельно.

Изменения для кредитных союзов с начала осени

С 1 сентября вступают в силу изменения для кредитных союзов, утвержденные НБУ. Речь идет об:

установлении ограничений относительно уровня валютного риска для объединенных кредитных союзов;

уточнении порядка расчета пруденциальных нормативов кредитных союзов;

установлении требования относительно внедрения системы управления валютным риском для объединенных кредитных союзов.

Обратите внимание! Регулятор утвердил переходный период для объединенных кредитных союзов до 1 января 2026 года. Именно к этому времени указанные организации должны привести деятельность и документы к новым требованиям.

Выплаты для ВПЛ с 1 сентября 2025 года

Размер помощи для ВПЛ после окончания лета не изменится. Ежемесячные выплаты будут составлять:

3 000 гривен будет предоставляться для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 гривен – совершеннолетних лиц (то есть тех, которые старше 18 лет).

Заметим, что в августе Минсоцполитики продлил выплаты для уязвимых слоев населения, которые получили статус ВПЛ, еще на 6 месяцев. То есть до февраля 2026 года.

Новая помощь для ВПЛ по "еОселя"

С 10 сентября вступят в силу новые правила по "еОселя", сообщает Минразвития. Участниками этой программы могут стать:

ВПЛ, не имеющие в собственности жилья на подконтрольной Украине территории (исключением являются случаи, когда недвижимость расположена на ВОТ, в зоне активных или продолжающихся боевых действий);

люди, которые зарегистрированы в прифронтовой зоне.

Указанные лица будут иметь право на компенсацию. Речь идет о:

компенсации в размере до 70% первого взноса (однако не более 30% от общей стоимости жилья);

аналогично действует компенсация до 70% от ежемесячного платежа, который осуществляется в течение первого года;

а также гражданин имеет право получить компенсацию до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы, в частности страхование.



Условия получения компенсации по еОселя / Инфографика Министерства развития общин и территорий Украины

Важно! Госкомпенсация выплачивается на специальный счет.

Кому нужно индексировать зарплаты в сентябре?

В сентябре происходит индексация зарплат на уровне августа. Изменения почувствуют те, у кого "базовым" месяцем определен январь и февраль 2025 года. В то же время если увеличение выплат происходило в марте или позже, индексирование пока не может осуществляться.

Напомним! Правительство предлагает ввести изменения в НДС, местных налогах и тому подобное. Пока это только законопроект №13157. Он был принят и отправлен на подпись президенту еще 22 июля 2025 года. Если этот документ гарант подпишет до конца августа, изменения вступят в силу с 1 сентября. Отметим, что в законе говорится о ряде важных изменений, например введение новых требований для получения лицензий относительно среднего размера зарплаты или дохода ФЛП.

Можно ли получить помощь ко Дню Независимости после праздника?

Специальная выплата ко Дню Независимости предоставляется:

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны;

гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания;

лицам, которых были насильно вывезены на принудительные работы;

детям партизан и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага и тому подобное.

Размер этой выплаты варьируется от 450 до 3 100 гривен. Конечная сумма зависит от статуса лица.

Хотя выплата этих средств связана с Днем Независимости, она может осуществляться и позже. Лицо имеет право обратиться в ПФУ, чтобы получить такую помощь до 1 октября 2025 года.

Есть ли государственные выходные в сентябре 2025?

В сентябре государственных больших выходных не предвидится. Если брать за основу классический пятидневную рабочую неделю, ситуация будет такая: