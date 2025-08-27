Что известно об атаке с 26 на 27 августа?
Россия осуществила очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Согласно информации, целенаправленных разрушительных ударов подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины. Речь идет о таких регионах:
- Сумщина;
- Полтавщина;
- Донецкая область;
- Черниговщина;
- Харьковщина;
- Запорожье.
Сейчас продолжается оценка нанесенного врагом ущерба. В частности, на месте попаданий работают аварийные и спасательные службы.
Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей,
– рассказали в ведомстве.
В то же время на Полтавщине россияне целенаправленно комплексно атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Сейчас энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения.
Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики России по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона,
– отметили в Минэнерго.
Обратите внимание! Эту атаку назвали очередным актом энергетического террора, направленного против мирного населения.
Что еще известно об атаке?
- Россия запустила 95 шахедов, которые ударили по Украине.
- По состоянию на 09:00, было сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов.