Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Полтавской ОВА Владимира Когута.
Какие последствия обстрела Полтавской области врагом?
Владимир Когут сообщил, что из-за массированной вражеской атаки зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе.
Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждено админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары,
– написал чиновник.
Он отметил, что в результате обстрела также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. Сейчас все пожары локализованы, а электроснабжение восстановлено.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо силам ПВО за сбивание большинства вражеских объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу", – написал исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА.
Какова ситуация с обстрелами энергетики Украины врагом за последнее время?
В Сумах из-за вражеской атаки ночью 27 августа в некоторых районах пропал свет. Также были обесточены все объекты водоканала, вода будет подаваться по графику с пониженным давлением.
В Полтавской области 19 августа после российского обстрела пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе без света осталось 1 471 бытовых и 119 юридических абонентов.
До этого в начале августа город Изюм и часть Изюмского района в Харьковской области остались без электроэнергии из-за вражеского обстрела. Энергетики работали над восстановлением электроснабжения для граждан.