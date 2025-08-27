Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.
Які наслідки обстрілу Полтавської області ворогом?
Володимир Когут повідомив, що через масовану ворожу атаку зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі.
Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі,
– написав посадовець.
Він наголосив, що внаслідок обстрілу також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Наразі всі пожежі локалізовано, а електропостачання відновлено.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об'єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу", – написав виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА.
Яка ситуація з обстрілами енергетики України ворогом за останній час?
У Сумах через ворожу атаку вночі 27 серпня у деяких районах зникло світло. Також були знеструмлені всі об'єкти водоканалу, вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском.
У Полтавській області 19 серпня після російського обстрілу постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі без світла залишилося 1 471 побутових та 119 юридичних абонентів.
До цього на початку серпня місто Ізюм і частина Ізюмського району у Харківській області залишилися без електроенергії через ворожий обстріл. Енергетики працювали над відновленням електропостачання для громадян.