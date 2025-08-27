Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута.

Володимир Когут повідомив, що через масовану ворожу атаку зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі.

Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі,

– написав посадовець.

Він наголосив, що внаслідок обстрілу також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Наразі всі пожежі локалізовано, а електропостачання відновлено.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об'єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу", – написав виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА.

