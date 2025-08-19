Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Які наслідки атаки на Полтавщину 19 серпня?

Цієї ночі росіяни масовано атакували Полтавщину. В ОВА повідомили про влучання й падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів,

– написав Володимир Когут.

Також зазначив, що підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків російської атаки. На щастя, минулося без жертв.

