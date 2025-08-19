03:09, 19 серпня

Моніторингові групи уточнили, що остаточна інформація про те, чи відбувся реальний пуск з обох бортів, чи йшлося про імітацію запуску, стане відомо у проміжку між 3:30 та 3:50 ночі – у цей час ворожі ракети можуть увійти в повітряний простір України.