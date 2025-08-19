По данным мониторов в воздухе по состоянию на 02:00 находились 4 борта вражеских бомбардировщиков, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне опять подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Что известно о вражеской атаке?
Мониторинговые группы уточнили, что окончательная информация о том, состоялся реальный пуск с обоих бортов, или речь шла об имитации запуска, станет известно в промежутке между 3:30 и 3:50 ночи – в это время вражеские ракеты могут войти в воздушное пространство Украины. Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.
Мониторинговые группы уточнили, что окончательная информация о том, состоялся реальный пуск с обоих бортов, или речь шла об имитации запуска, станет известно в промежутке между 3:30 и 3:50 ночи – в это время вражеские ракеты могут войти в воздушное пространство Украины.
Воздушные силы сообщили, что зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.