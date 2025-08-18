Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Зеленський з Вашингтону відреагував на обстріли міст: росіяни знають, для чого ми тут

Куди летять "Шахеди"?