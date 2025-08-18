Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди летять "Шахеди"?
Групи російських БпЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград. Група ударних дронів на Сумщині рухаються у південному напрямку. Ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Полтавщини південним курсом.
