Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда летят "Шахеды"?

22:57, 18 августа

  • Группы вражеских БпЛА на севере, востоке и юге Сумщины в направлении Полтавщины (вектор движения Полтава);
  • Группы вражеских БпЛА на востоке (граница Днепропетровщины и Харьковщины) вектор движения северо-запад (Полтава);
  • Еще вражеские БпЛА на Черниговщине, курс южный и западный.
22:25, 18 августа

Группы российских БпЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на Павлоград.

21:58, 18 августа

Группа ударных дронов на Сумщине движется в южном направлении.

21:32, 18 августа

Ударный вражеский БпЛА на севере Сумщины в направлении Полтавщины южным курсом.