Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Куда летят "Шахеды"?
Группы российских БпЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на Павлоград. Группа ударных дронов на Сумщине движется в южном направлении. Ударный вражеский БпЛА на севере Сумщины в направлении Полтавщины южным курсом.
