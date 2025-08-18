Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Зеленского.

Смотрите также Попадание "Шахеда" в дом, люди под завалами: что известно об атаке на Харьков 18 августа

Что сказал Зеленский об ударах по Украине 17 – 18 августа?

По словам гаранта, враг абсолютно сознательно целится по украинцам, убивая их. И это происходит на фоне разговоров мировых лидеров.

Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре,

– написал Зеленский.

Он подчеркнул: в Харькове известно о семи погибших, самой маленькой девочке – полтора года. В городе десятки пострадавших, среди них и дети.

В Запорожье известно о трех убитых и 20 пострадавших (на момент публикации новости эта цифра возросла до 23).

Россия атакует Украину перед встречей Зеленского с Трампом / Фото ГСЧС из поста Зеленского

А еще россияне ударили по энергетическому объекту в Одессе, который принадлежит азербайджанской компании. Это тоже сделали совершенно сознательно, ведь это "удар по нашим отношениям и по энергетической независимости".

Обратите внимание! Зеленский подтвердил удар по энергетическому объекту, но не назвал его. Азербайджанские СМИ привели данные, что Россия снова ударила по нефтебазе SOCAR в Одессе. Повреждены 17 топливных резервуаров, здание насосной станции, операторские и технические помещения, а также пункты взвешивания. Это уже вторая атака, первая была 8 августа – и по этой же нефтебазе. Тогда Ильхам Алиев предупредил россиян: если Москва продолжит такие удары, Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине.

Также президент выложил видео от спасателей. Масштабы российских преступлений поражают.

Смотрите видео последствий российских ударов по Украине 17 – 18 августа

"Российская военная машина несмотря на все продолжает уничтожать жизнь. Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", – акцентировал Зеленский.

Какие города обстреляла Россия вечером 17 августа и утром 18 августа?

Вечером 17 августа взрывы один за другим раздавались в Сумах, Харькове, Павлограде, Одессе. Враг бил "Шахедами" и баллистикой.

"Вечером 17 августа армия России ударила по Сумах баллистической ракетой. Поврежден Сумской государственный университет. Ночью 18 августа российские войска ударили четырьмя БПЛА – разрушен корпус университета", – привели данные в Суспільному.

Утро 18 августа стало трагическим для харьковчан. Как рассказал Игорь Терехов, 5 "Шахедов" с разных сторон зашли на жилой дом.

Утром 18 августа россияне ударили и по Запорожью. Взрыв образовал пропасть, куда попал человек с ожогами. Полицейские и спасатели вытащили его, но, к сожалению, он погиб.

После ракетного удара загорелись магазины и остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, здания предприятия, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс.

Накануне в результате вражеского обстрела в Запорожье был разрушен дом. Все члены семьи ранены, а один ребенок погиб.