Що сказав Зеленський про удари по Україні 17 – 18 серпня?

За словами гаранта, ворог абсолютно свідомо цілить по українцях, убиваючи їх. І це відбувається на тлі розмов світових лідерів.

Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б'ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі,

– написав Зеленський.

Він підкреслив: у Харкові відомо про сімох загиблих, найменшій дівчинці – півтора року. В місті десятки постраждалих, серед них і діти.

У Запоріжжі відомо про трьох убитих і 20 постраждалих (на момент публікації новини ця цифра зросла до 23).

Росія атакує Україну перед зустріччю Зеленського з Трампом / Фото ДСНС з допису Зеленського

А ще росіяни вдарили по енергетичному об'єкту в Одесі, який належить азербайджанській компанії. Це теж зробили абсолютно свідомо, адже це "удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності".

Зверніть увагу! Зеленський підтвердив удар по енергетичному об'єкту, та не назвав його. Азербайджанські ЗМІ навели дані, що Росія знову вдарила по нафтобазі SOCAR в Одесі. Пошкоджено 17 паливних резервуарів, будівлю насосної станції, операторські та технічні приміщення, а також пункти зважування. Це вже друга атака, перша була 8 серпня – і по цій же нафтобазі. Тоді Ільхам Алієв попередив росіян: якщо Москва продовжить такі удари, Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні.

Також президент виклав відео від рятувальників. Масштаби російських злочинів вражають.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", – акцентував Зеленський.

Які міста обстріляла Росія увечері 17 серпня та зранку 18 серпня?

Увечері 17 серпня вибухи одним за одним лунали в Сумах, Харкові, Павлограді, Одесі. Ворог бив "Шахедами" та балістикою.

"Увечері 17 серпня армія Росії ударила по Сумах балістичною ракетою. Пошкоджений Сумський державний університет. Уночі 18 серпня російські війська вдарили чотирма БпЛА – зруйновано корпус університету", – навели дані в Суспільному.

Ранок 18 серпня став трагічним для харків'ян. Як розповів Ігор Терехов, 5 "Шахедів" з різних боків зайшли на житловий будинок.

Зранку 18 серпня росіяни вдарили і по Запоріжжю. Вибух утворив провалля, куди потрапив чоловік з опіками. Поліцейські та рятувальники витягнули його, та, на жаль, він загинув.

Після ракетного удару зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс.

Напередодні внаслідок ворожого обстрілу на Запоріжжі було зруйновано будинок. Усіх членів родини поранено, а одна дитина загинула.