Що відомо про тривогу увечері 17 серпня
Важливо зазначити, що в деяких регіонах уже була тривога через загрозу "Шахедів". Але тепер додалася балістика.
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях, де оголошено повітряну тривогу,
– написали Повітряні сили о 22:38.
Ба більше, майже одразу після того, як додалася загроза від балістики, у Сумах пролунав вибух. ПС попереджали, що туди летіла швидкісна ціль.
Монітори припускали, що це "Іскандер" або С-300 чи С-400.
Пізніше Повітряні сили повідомили, що є загроза по балістиці для Харкова.
О 22:59 Повітряні сили написали, що додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Також ворог масово запускає "Шахеди" на Донеччину.
Цікаво, що росіяни почали обстріл балістикою тоді, коли ЗМІ почали поширювати новину про нову українську ракету "Фламінго". Мовиться, що вона вже в серійному виробництві та може цілити до 3000 кілометрів.