Про це пише 24 Канал з посиланням на пост журналіста Єфрема Лукацького у фейсбуці.

Що відомо про крилаті ракети "Фламінго"?

В Україні в нерозголошеному місці виготовили перші крилаті ракети під назвою "Фламінго". Розробкою українського далекобійного озброєння займалася компанія Fire Point.

Ракети "Фламінго" українського виробництва з дальністю понад 3 тисячі кілометрів, що були запущені в серійне виробництво, були зафіксовані в цеху однієї з провідних оборонних компаній країни Fire Point,

– повідомив Лукацький.

Наразі багато деталей щодо характеристик ракети "Фламінго" немає. Очікується її офіційна презентація.

Як причетна Німеччина до виробництва ракет "Фламінго"?

Німеччина раніше погодилася фінансувати розробку та серійне виробництво українських далекобійних крилатих ракет і ударних безпілотників. Для цього Берлін надав інвестиції розміром 400 мільйонів євро. Окрім розробки ракет гроші підуть на створення безпілотників "Барс" і "Лютий". Відомо, що в пакет допомоги входить підтримка розробок і серійного виробництва української зброї.

За словами експертів, німецькі інвестиції були необхідні для зростання актуальності виготовлення нових ефективних ракет у цілому та ракет-дронів, зокрема. Поштовхом для цього стало прагнення України до власного виробництва озброєння, щоб не залежати від партнерів.