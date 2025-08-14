Куди витратять 500 мільйонів доларів?

Пів мільярда доларів витратять на один із перших пакетів військової допомоги у рамках нового механізму PURL. Про це заявили Міноборони та МЗС Німеччини за результатами віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" 13 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз відомств.

Як зазначається в пресрелізі, американський президент Дональд Трамп 14 липня оголосив про виділення Україні кількох пакетів військової допомоги.

Реалізацію поставок зброї для України координуватиме НАТО в рамках механізму PURL. Водночас альянс має забезпечити, щоб пакети допомоги відповідали найбільшим потребам України.

Фінансувати ж допомогу будуть країни Європи та Канада.

Ми вдячні США за готовність і надалі постачати Україні зброю та боєприпаси та вітаємо нещодавно оголошені в цьому зв’язку внески союзників,

– заявили МЗС та Міноборони Німеччини.

До пакетів військової допомоги увійдуть:

військова техніка, яку не виробляють у країнах Європи;

озброєння, яке США можуть доставити швидше в Україну в необхідних обсягах, чим це можуть зробити союзники з Канади та ЄС.

Зокрема, Україна отримає в рамках PURL критично важливі засоби для протиповітряної оборони, щоб захистити населення від постійних атак російських окупантів.

Рішення про участь у цій ініціативі підкреслює нашу відданість суттєвому посиленню та надійному продовженню підтримки України, а також солідарності в межах Альянсу. Щодо деталей уряд Німеччини перебуває у тісній координації з НАТО та союзниками,

– додали в Німеччині.

Загалом з 2022 року Німеччина вже надала або запланувала надати Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів доларів.