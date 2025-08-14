Куда потратят 500 миллионов долларов?
Полмиллиарда долларов потратят на один из первых пакетов военной помощи в рамках нового механизма PURL. Об этом заявили Минобороны и МИД Германии по результатам виртуальной встречи "Коалиции решительных" 13 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз ведомств.
Как отмечается в пресс-релизе, американский президент Дональд Трамп 14 июля объявил о выделении Украине нескольких пакетов военной помощи.
- Реализацию поставок оружия для Украины будет координировать НАТО в рамках механизма PURL. В то же время альянс должен обеспечить, чтобы пакеты помощи соответствовали наибольшим потребностям Украины.
- Финансировать же помощь будут страны Европы и Канада.
Мы благодарны США за готовность и в дальнейшем поставлять Украине оружие и боеприпасы и приветствуем недавно объявленные в этой связи взносы союзников,
– заявили МИД и Минобороны Германии.
В пакеты военной помощи войдут:
- военная техника, которую не производят в странах Европы;
- вооружение, которое США могут доставить быстрее в Украину в необходимых объемах, чем это могут сделать союзник из Канады и ЕС.
В частности, Украина получит в рамках PURL критически важные средства для противовоздушной обороны, чтобы защитить население от постоянных атак российских оккупантов.
Решение об участии в этой инициативе подчеркивает нашу приверженность существенному усилению и надежному продолжению поддержки Украины, а также солидарности в рамках Альянса. Относительно деталей правительство Германии находится в тесной координации с НАТО и союзниками,
– добавили в Германии.
Всего с 2022 года Германия уже предоставила или запланировала предоставить Украине военную поддержку на сумму около 40 миллиардов долларов.
Что известно о PURL?
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это согласованный между Украиной и странами-партнерами перечень первоочередных потребностей для укрепления обороноспособности государства. В нем определяются конкретные виды вооружения, военной техники, боеприпасов, оборудования и средств, необходимых для ведения боевых действий и усиления безопасности.
Механизм PURL помогает скоординировать международную военную помощь, избежать дублирования поставок и обеспечить быстрое поступление самого необходимого.