Куда потратят 500 миллионов долларов?

Полмиллиарда долларов потратят на один из первых пакетов военной помощи в рамках нового механизма PURL. Об этом заявили Минобороны и МИД Германии по результатам виртуальной встречи "Коалиции решительных" 13 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз ведомств.

Как отмечается в пресс-релизе, американский президент Дональд Трамп 14 июля объявил о выделении Украине нескольких пакетов военной помощи.

Реализацию поставок оружия для Украины будет координировать НАТО в рамках механизма PURL. В то же время альянс должен обеспечить, чтобы пакеты помощи соответствовали наибольшим потребностям Украины.

Финансировать же помощь будут страны Европы и Канада.

Мы благодарны США за готовность и в дальнейшем поставлять Украине оружие и боеприпасы и приветствуем недавно объявленные в этой связи взносы союзников,

– заявили МИД и Минобороны Германии.

В пакеты военной помощи войдут:

военная техника, которую не производят в странах Европы;

вооружение, которое США могут доставить быстрее в Украину в необходимых объемах, чем это могут сделать союзник из Канады и ЕС.

В частности, Украина получит в рамках PURL критически важные средства для противовоздушной обороны, чтобы защитить население от постоянных атак российских оккупантов.

Решение об участии в этой инициативе подчеркивает нашу приверженность существенному усилению и надежному продолжению поддержки Украины, а также солидарности в рамках Альянса. Относительно деталей правительство Германии находится в тесной координации с НАТО и союзниками,

– добавили в Германии.

Всего с 2022 года Германия уже предоставила или запланировала предоставить Украине военную поддержку на сумму около 40 миллиардов долларов.