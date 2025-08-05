Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 миллионов долларов на поставку американского оружия для Украины в рамках инициативы под руководством НАТО.

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Украина получит новую партию вооружения

Средства направят на ракеты Patriot, системы ПВО и противотанковое вооружение, чтобы Украина могла продолжать защиту от российской агрессии.

Это решение озвучили министры обороны трех стран. Доля Швеции составляет 275 миллионов долларов – в ее пакете предусмотрены Patriot и другие средства противовоздушной обороны. Норвегия выделит около 146 миллионов долларов, Дания – 90 миллионов. Страны подчеркнули, что финансирование уже доступно, и в случае необходимости – готовы его расширить.

Скорость абсолютно критическая. Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее получила необходимую технику,

– заявил министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

НАТО будет координировать новую инициативу со списком приоритетных потребностей Украины (PURL), которая финансируется европейскими странами и Канадой. Общая сумма первого пакета – примерно 500 миллионов долларов.

Такое американское оружие Европа не может поставлять в достаточном количестве, поэтому ее продолжение – критически важно,

– добавила вице-премьер Швеции Эбба Буш.

Днем ранее к этой инициативе первыми присоединились Нидерланды, объявив о взносе в 500 миллионов евро.