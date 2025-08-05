Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 мільйонів доларів на постачання американської зброї для України в межах ініціативи під керівництвом НАТО.

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Україна отримає нову партію озброєння

Кошти спрямують на ракети Patriot, системи ППО та протитанкове озброєння, щоб Україна могла продовжувати захист від російської агресії.

Це рішення озвучили міністри оборони трьох країн. Частка Швеції становить 275 мільйонів доларів – у її пакеті передбачені Patriot та інші засоби протиповітряної оборони. Норвегія виділить близько 146 мільйонів доларів, Данія – 90 мільйонів. Країни підкреслили, що фінансування вже доступне, і в разі потреби – готові його розширити.

Швидкість абсолютно критична. Ми хочемо, щоб Україна якомога швидше отримала необхідну техніку,

– заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

НАТО координуватиме нову ініціативу зі списком пріоритетних потреб України (PURL), яка фінансується європейськими країнами та Канадою. Загальна сума першого пакета – приблизно 500 мільйонів доларів.

Таку американську зброю Європа не може постачати у достатній кількості, тож її продовження – критично важливе,

– додала віцепрем’єрка Швеції Ебба Буш.

Днем раніше до цієї ініціативи першими долучилися Нідерланди, оголосивши про внесок у 500 мільйонів євро.