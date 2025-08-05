Скандальна політикиня опублікувала новий пост у соцмережі "Х" на тлі загострення стосунків Індії та США, передає 24 Канал.

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Що нового Грін сказала про Україну?

Нагадаємо, що Дональд Трамп погрожує Індії підвищенням мит, оскільки та продовжує купувати російські енергоносії. Президент США звинуватив Нью-Делі у тому, що вона фінансує російську воєнну машину, яка вбиває багато людей в Україні.

Марджорі Тейлор Ґрін зробила репост цього твіту Трампа, закликавши його зупинити військову допомогу Києву.

Припиніть видачу індійських віз H1-B, які замінюють робочі місця американців, і зупиніть фінансування та постачання зброї для війни Обами/Байдена/неоконсерваторів між Україною та Росією,

– йдеться у повідомленні ультраконсерваторки.

Довідка: H-1B – це тимчасова робоча віза США, яка дозволяє американським компаніям наймати іноземних фахівців на висококваліфіковані посади.

Зауважимо, що Марджорі Тейлор Ґрін з 2021 року представляє 14-й округ штату Джорджія в Палаті представників США. Її часто критикують за радикальні висловлювання, расистські або антисемітські заяви та поширення фейкової інформації.