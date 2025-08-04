Про це пише 24 Канал із посиланням на речника Міністерства закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала у соцмережі "X".

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Як на погрози відповіли в Індії?

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що імпорт покликаний забезпечити передбачувані й доступні ціни на енергоносії для індійських споживачів. У відомстві зазначили, що це, мовляв, вимушений крок, продиктований ситуацією на світовому ринку.

Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії тому, що традиційні постачання були переорієнтовані до Європи після початку бойових дій. У той час самі Сполучені Штати активно заохочували такий імпорт з боку Індії задля зміцнення стабільності світових енергетичних ринків,

– пояснив Джайсвал.

За його словами, критика Індії є необґрунтованою та несправедливою. Як і будь-яка велика економіка, Індія, мовляв, вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів і економічної безпеки.

Водночас показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ж активно торгують із Росією. Але на відміну від Індії, у їхньому випадку така торгівля не є життєво важливою національною необхідністю,

– каже дипломат.

Він підкреслив, що торгівля між Європою та Росією включає не лише енергоносії, а й добрива, продукцію гірничодобувної промисловості, хімікати, залізо й сталь, а також машини й транспортне обладнання. США, за даними дипломата, продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану для ядерної галузі, паладій для виробництва електромобілів, а також добрива і хімікати.

За словами Джайсвала, 2024 року двосторонній товарообіг Європейського Союзу з Росією становив 67,5 мільярда євро, а обсяг торгівлі послугами 2023 року – 17,2 мільярда євро. Це, на його думку, більше, ніж обсяг торгівлі Індії з Росією.

Нагадаємо, що Дональд Трамп написав пост з критикою на адресу Індії, яка продовжує купувати російські енергоносії попри погрози США. "Їх не хвилює, скільки людей гине в Україні. Через це я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", – сказав американський лідер.