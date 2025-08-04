Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Індії санкції, якщо та надалі купуватиме російську нафту. Втім, індійська влада залишається непохитною, передає 24 Канал.

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Що відомо про суперечку Індії і Трампа через російську нафту?

Як повідомляє Bloomberg, Індія стала однією з головних мішеней Трампа, який намагається змусити Путіна припинити війну проти України.

Минулого тижня президент США звинуватив Індію в надто тісних зв'язках із Росією та у приєднанні до групи БРІКС, заявивши: "Нехай тоді вони йдуть на дно зі своїми мертвими економіками разом".

Це різке зауваження означає помітну зміну у підході США, які роками закривали очі на історичні зв'язки Індії з Росією, розглядаючи Нью-Делі як противагу Китаю в Азії. Тепер же Трамп, схоже, готовий відмовитися від цієї стратегії, щоб посилити тиск на Путіна,

– зазначає видання.

Заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер 3 серпня звинуватив Індію у введенні "масивних" мит на американські товари, шахрайстві з імміграційною системою США та купівлі майже стільки ж російської нафти, як і Китай. Чиновник заявив, що Трамп, мовляв, завжди мав чудові стосунки з Індією. Однак США повинні вирішити ситуацію із фінансування війни в Україні.

Нагадаємо, що ЄС і США звинувачують індійські НПЗ у підтримці Москви під час війни в Україні. Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, збільшивши обсяги з майже нульових до третини імпорту.

Хоча головним союзником Росії є Китай, вплив Трампа на Пекін обмежений через китайський над рідкоземельними металами, потрібними для виробництва високотехнологічної продукції.